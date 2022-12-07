باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستغل أماكن الصراعات والنزاعات.. فيديو

أكد الدكتور محمد عبد الحليم، الباحث بمرصد الأزهر لمواجهة التطرف،أن هناك أسباب تحول الشخص العادي إلى شخص متطرف فكريا وارهابي، مشيرا إلى أن وجود الاستعداد للقيام بالأنشطة الإرهابية العامل الرئيسي.

وقال محمد عبد الحليم، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن التنظيمات الإرهابية، تستغل الاماكن التي بها صراعات ونزاعات طائفية وعرقية من أجل استقطاب عدد من الشباب، للانضمام للتنظيمات الإرهابية.

وتابع الباحث بمرصد الأزهر لمواجهة التطرف، أن الفقر هو أيضا أحد اهم العوامل الرئيسية التي يستغلها التنظيم الإرهابي في أفريقيا، حتى أنه أصبحت القارة الأفريقية أحد أكثر الأماكن الحاضنة للإرهاب.

الإشراف على المحتوى المقدم للأطفال.



وأشار محمد عبد الحليم إلى أن كثير من الأسر، محملة بكثير من الاعباء والضغوط، اذافة غلأى التربية العنيفة، وعدم الإشراف على المحتوى المقدم للأطفال.

