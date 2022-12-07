رحيل لاعب الأهلي بفرمان كولر | تفاصيل

أصبح حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على محافل الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة سواء على سبيل الرحيل نهائيا أو إعارته.

وأصبح حسام حسن بعيدا عن الصورة خلال الفترة الحالية وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني

وأبلغ مارسيل كولر مجلس إدارة النادي الأهلي قراره بعدم احتياجاته لخدمة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وعلم صدي البلد عن رغبة نادي سموحة في الحصول على خدمات اللاعب من جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة

سبب غضب حسام حسن لاعب الأهلي

وتسيطر حالة من الغضب على حسام حسن لاعب الأهلي لعدم مشاركته جلوسه احتياطيا على الرغم من تألقه في صفوف نادي سموحة قبل انتقاله للمارد الأحمر.

ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بثنائية نظيفه في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري