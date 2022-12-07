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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نستهدف عودة السياحة اليابانية.. زاهي حواس يعلق على منحه وسام الشمس المشرقة

صدى البلد

علق الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق على منحه وسام الشمس المشرقة، قائلا: الاحتفالية كانت رائعة للغاية، حضره أكثر من 200 شخص، سواء وزراء ، سفراء، شخصيات عامة وكتاب، بالإضافة إلى السفير الياباني.

 

وأضاف “زاهي حواس” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أنه تحدث بالأمس بعد منحه الوسام عن العلاقات المصرية اليابانية، منوها بأن اليابان الدولة الوحيدة التي قدمت لمصر إنجازات ثقافية، حيث قاموا ببناء الأوبرا، كما أنهم قدموا الدعم المالي لتطوير المتحف الكبير.


واسترسل: اليابان ساهمت في إنقاذ مركب الشمس الثانية المتواجدة في جنوب عرب الملك خوفو، متابعا: أن اليابان لديهم ما يقارب من 12 بعثة تعليمية وبحثية في مصر.
 


وأوضح: نستهدف عودة السياحة اليابانية لمصر، من خلال إقامة جولة ترويجية للسياحة المصرية في اليابان.

وروى موقف حدث معه المغنية “كيتي بيري”، قائلا:"كانت جاية زيارة لمصر وعندما قابلتها لم اتعرف عليها وسألتها عن اسمها ووظيفتها وتفاجئت حينها"، متابعا:" أنا عندي جهل بالمغنيين دول".
 

زاهي حواس الاثار وسام الشمس المشرقة العلاقات المصرية اليابانية اليابان اخبار التوك شو

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