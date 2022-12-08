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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تقرر إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه

أمين عام مجلس التعاون
أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

كشفت تقارير كويتية عن إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، بناء على طلب من دولته الكويت.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر قولها، إن دولة الكويت تعمل حاليًا على اختيار شخصية لشغل المنصب خلفًا لـ "الحجرف".

وفي وقت سابق، كان قد بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، سبل دعم المكتسبات و تحقيق المزيد من المنجزات في إطار مجلس التعاون بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني دول مجلس التعاون في التقدم والرخاء والازدهار، وفقاً لتوجيهات قاده دول المجلس.

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كما بحث الجانبان مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجالات دعمها و تعزيزها، جاء ذلك على هامش مشاركتهما السبت في النسخة الثامنة عشرة لحوار المنامة 2022، والتي تنعقد في المنامة، خلال الفترة 18-20 نوفمبر الجاري.


كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الكويت الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف نايف فلاح وزير خارجية دولة الكويت

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