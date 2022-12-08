تحديات تيك توك تجتاح المدارس| إصابة طالب بالشلل بسبب تريند "ارمي صاحبك"

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشار خبر عن تعرض أحد طلاب احدى المدارس الدولية بالعبور ، بإصابات بالغة في النخاع الشوكي وفقرات العمود الفقري أدت إلى اشتباه في إصابته بالشلل ، بسبب ممارسة تحدي جديد من تحديات “تيك توك”.

حيث انتشر على فيس بوك فيديو يرصد تفاصيل التحدي الذي ادى لاصابة الطالب ، و هو تحدي جديد من تحديات الموت انتشر في المدارس “ ارمي صاحبك في الهوا عشان تشوف قوة تحمله”

وقد علقت اماني ابراهيم مؤسس اتحاد المدارس التجريبية على الواقعة قائلة : "مش قادرة اقول فين رقابة الأهل ، لأن في أهالي بتربي وبتتعب وبتعاني في المراقبة والمتابعة ، لكن المشكلة تكمن في الاصدقاء فبعض الاصدقاء شياطين تحت مسمى صديق يحبون الأذيه لأصدقائهم.

وأضافت : هناك طلاب لا يذهبون للمدارس بالموبايل ولكنهم يتابعون تلك التحديات عبر موبايلات أصدقائهم الذي يجروهم للتجربة.

وقالت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : نرجو من وزارة التربية والتعليم اصدار منشورا رسميا بحملات توعية في المدراس تستهدف نبذ هذا النوع من الألعاب ووضع عقوبات رادعة للطلاب الذين يمارسون تلك تحديات تيك توك.

ومن جانبها قالت منى ابو غالي مؤسس ائتلاف التعليم امن قومي : “ياريت كل ام وأب يأكدوا علي أولادهم بلاش يقلدوا اي مشاهد يشوفوها على الإنترنت ، وياريت يأكدوا علي ولادهم لو شافوا اي زملاء لهم بيلعبوا ألعاب غريبة في المدرسة او مضرة لازم يعرفوا اهلهم ، وياريت يتم الإبلاغ عن المدارس اللي مش قادرة تسيطر علي الاولاد او تتخذ إجراءات السلامة”.

وقالت رحاب سامي ولي أمر : عاوزين برامج علاجية تنفذ أبناءنا ، بخطوات يتبعها كل الأطراف ، من مدرسة لولى أمر للطلاب أنفسهم ، فالوضع خطير ويتزايد خطورة يوميا للاسف ، “لازم نعلمهم ينتقوا الصح من الخطأ وندربهم عليه لأن المجالات مفتوحة”

تحديات تيك توك تجتاح المدارس

يذكر أن هذا التحدي ليس هو الوحيد المنتشر في المدارس ، بل ان هناك عددا من تحديات تيك توك منتشرة بشكل واسع بين بعض طلاب المدارس ، فهناك على سبيل المثلا ما يمسى بـ تحدي كتم الانفاس او تحدي الموت ، والذي يتم بتسجيل الشخص من خلال حسابه عبر التطبيق التيك توك ثم يطلب من اللاعب تعتيم الغرفة، ومن هنا جاء مصطلح تحدي التعتيم أو«Blackout challenge»، وبعدها يسجل المشارك مشاهد للحظات كتم النفس، بحجة أنهم سيشعرون بأحاسيس مختلفة، وأنهم سيخوضون تجربة لا مثيل لها.

وقد تسبب هذا التحدي في عدد من الوفيات في الدول الأوروبية والعربية، حيث أدى كتم التنفس المُتعمَّد إلى اختناق عدد من المُستخدمين وموتهم.

وهناك ايضا لعبة تشارلي التي تحكم على الطلاب بقطع الشرايين ، حيث ان لعبة "تشارلي تشارلي" charliecharliechallenge، أشبه بألعاب التواصل الروحاني مثل "ويجا"، وتعتبر أحد الطقوس المكسيكية التقليدية القديمة، ويقال إن اللاعبين ويكونون عادة من الأطفال أو المراهقين، يتواصلون مع روح طفل يدعي "تشارلي" لاستدعائه ثم سؤاله وإجابته تكون بـ"لا" أو "نعم".

وتقوم اللعبة على وضع قلم رصاص فوق الآخر على قطعة ورقة مكتوب عليها "نعم ..لا"، حيث يحيط بهما مربع مقسّم إلى أربعة أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة yes وno موزعة بالتساوي.

وتبدأ اللعبة بطرح سؤال لمناداة شارلي، مثل "شارلي هل أنت هنا" أو "شارلي، هل يمكننا اللعب"، ومن ثم الانتظار حتى تبدأ الأقلام بالتحرك، ويقوم اللاعب بعدها بطرح الأسئلة، ويتولى "شارلي" الإجابة من خلال تحريك القلم إلى إحدى الإجابات إمّا yes أو no .

تحرك وزارة التربية والتعليم بعد انتشار تحديات تيك توك في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا أهابت خلاله بأولياء الأمور التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي.

تحدي ارمي صاحبك يصل للمدارس

تحدي ارمي صاحبك يصل للمدارس

تحدي ارمي صاحبك يصل للمدارس