ضبط شخص حاول تهريب 51 كارت بنكي لشراء منتجات من الخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط (شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد ) لحيازته ( 51 كرت بنكى "فيزا" لا تخص الراكب - عدد من الأقراص المخدرة) كانت مخبأة داخل حقائبه ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد .

وبمواجهته أقر بأن الكروت البنكية تحصل عليها من أحد أصدقاء أقاربه للسفر بها إلى إحدى الدول لإستخدامها فى شراء بعض المنتجات وإعادة بيعها بالبلاد والإستفادة من فارق الأسعار بالمخالفة للقانون وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.



تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.