القبض على أدمن صفحة بفيس بوك يروج لبيع منشطات مجهولة المصدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر والتى تمثل خطراً على الصحة العامة للمواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بترويج وبيع الأدوية والمنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (720 عبوة منشطات ومضبوطات أخرى- هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه).

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية و المنشطات مجهولة المصدر والضارة بالصحة العامة عن طريق الصفحة المُشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.