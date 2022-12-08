القبض على شخصين يستخدمان الصغار فى أعمال التسول بمدينة نصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (أسلحة بيضاء) وبصحبتهما (3) من الأحداث المجنى عليهم .. بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات .

بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.