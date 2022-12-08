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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفضت الزواج من نجلها.. سيدة تقتل فتاة وتشعل النار فى جسدها | تفاصيل

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص بعثوره على جمجمة متفحمة بقاع إحدى المجارى المائية "خالى من المياه" بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بالسويس إلى أن الجمجمة الآدمية المعثور عليها خاصة بـ(ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وذلك لرفض المجنى عليها زواجها من نجلها -الأمر الذى أثار حفيظتها- فإختمر فـى ذهنها الإنتقام منها بقتلها، حيث إستدرجتها لمسكنها وقامت بالتعدى عليها بالضرب "بجاكوش" على رأسها حتى تأكدت من مفارقتها للحياة، وإستعانت بكلاً من (طليقها "سائق" – أحد أقاربها "له معلومات جنائية") ، وأخبرتهما بالواقعة وطلبت منهما التخلص من جثة المجنى عليها ، حيث تم نقلها بالميكروباص "قيادة طليقها" والتوجه بها لمكان العثور وسكب كمية من مادة البنزين عليها "أعدتها مُسبقاً" وإضرام النيران بالجثة, وأمكن ضبط المتهمان ، كما أرشد طليقها عن الميكروباص المُستخدم فـى الواقعة.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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