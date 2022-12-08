عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أعراض .. ما هي أسباب ارتفاع الكوليسترول ؟

كوليسترول
كوليسترول

أعراض عديدة لارتفاع الكوليسترول  وهو مادة شمعية توجد في الدم.. ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.
وفقًا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI)، ينبغي إجراء أول فحص للكوليسترول بين سن 9 أعوام و11 عامًا، ثم تكراره كل خمس سنوات بعد ذلك.

ويوصي المعهد القومي للقلب والرئة والدم بإجراء فحوصات الكوليسترول كل عام أو عامين للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا وللنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 و65 عامًا. وينبغي أن يخضع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لفحوصات الكوليسترول سنويًا.

أسباب ارتفاع الكوليسترول


ينتقل الكوليسترول عبر الدم مرتبطًا بالبروتينات.. ويطلق على هذا المركّب الذي يجمع بين الكوليسترول والبروتين اسم البروتين الدهني. 

وتسهم العوامل التي يمكنك التحكم فيها، مثل قلة الحركة والسمنة واتباع نظام غذائي غير صحي، في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ومعدلات الدهون الثلاثية.. وقد تسهم في ذلك أيضًا عدة عوامل لا يمكنك التحكم فيها. .

تشتمل الحالات المرضية التي قد تنتج عنها مستويات كوليسترول غير صحية على ما يلي:

داء الكلى المزمن
داء السكري
فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز
قصور الدرقية
الذئبة
قد تتفاقم مستويات الكوليسترول أيضًا نتيجة بعض أنواع الأدوية التي قد تأخذها لعلاج مشكلات صحية أخرى، مثل:

حب الشباب
السرطان
ارتفاع ضغط الدم
فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز
اضطراب نظم القلب
زرع الأعضاء

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي قد تزيد احتمال ارتفاع الكوليسترول إلى مستويات غير صحية ما يلي:

-النظام الغذائي السيئ

قد يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة إلى وصول الكوليسترول إلى مستويات غير صحية.

 توجد الدهون المشبعة في أجزاء اللحوم الدسمة ومشتقات الحليب كاملة الدسم. أما الدهون المتحولة فغالبًا ما توجد في التسالي المعبأة أو الحلويات.

-السمنة

 إذا كان مؤشر كتلة جسمك ‏30 أو أكثر، فأنت معرض لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول.
 

قلة ممارسة الرياضة

 تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تعزيز البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL) أي الكوليسترول "الجيد" في الجسم
 

ارتفاع الكوليسترول اسباب ارتفاع الكوليسترول الإصابة بالنوبة القلبية فحوصات الكوليسترول نقص المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبرز أخبار التوك شو

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

إجراء سعودي عاجل يخص الحج والعمرة

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

أكثر من مجرد نكهة.. بهارات مهملة تقي من السرطان

احذروا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة؟

بإطلالة كاجوال.. درة تثير الجدل على الانستجرام

إطلالة جديدة.. مي عمر في أحدث ظهور من رحلتها في باريس.. شاهد

مش هتصدق.. 3 مشروبات شائعة تزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي| أغربها القهوة

4 أطعمة يتناولها الملايين تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .. تعرف عليها

كوب من هذا المشروب صباحًا يخفض سكر الدم وعلاج مقاومة الأنسولين

مش بس الكوارع.. شوربة مهملة تزيد من خصوبة الرجال وعدد الحيوانات المنوية

ترشيحاتنا

فان خال عن قمة الأرجنتين وهولندا: البطولة تبدأ بالنسبة لنا من مباراة الغد

الحرب تتصاعد.. اعتراف مقلق من أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

كارثة .. لعبة الموت تسبب الشلل والنزيف الداخلي للأطفال

بسبب أوكرانيا| انهيار وبكاء البابا فرنسيس خلال الصلاة.. فيديو

السيسي : لدينا تقدير كبير للعراق حكومة وشعباً ونعتز بالروابط الأخوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة وبوكية ورد.. ياسمين صبري تثير الجدل بطائرتها الخاصة.. شا

دون أعراض .. ما هي أسباب ارتفاع الكوليسترول ؟

بورد بينك وداخل يخت ..ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث إطلالة لها

طرق التخلص من سموم الجسم

فيديو

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ