أزهري: مسألة الصدقة بها من التكافل والاجتماع والمودة

قال الشيخ أحمد سمير، من علماء الأزهر الشريف، إن مسألة الصدقة بها من التكافل والاجتماع والمودة وأن نكون جميعا كجسد واحد، إذا أشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمى.

وأضاف "سمير" خلال حواره ببرنامج "حكاية مصرية" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الفنانة هالة فاخر، أن من التعاليم العظيمة هي أن يكون الإنسان مع أخيه يدا واحدة، وهذا كله يأتي بالتكافل.

وتابع أنه يجب ان ننظر إلى الصحابة العظام وكيف كانوا يتعاملون مع الأوامر التي كانت ترد، معقبا: "الإنسان اذا رأى مسجد وقع على المصلين وهدمه، حيث ان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ معه مال ولكنه يستطيع ان يجعل ماله يسبقه عن طريق الصدقة ومساعدة المحتاجين وبناء بيوت الله".