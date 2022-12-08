لكل الستات.. أحدث موديلات الذهب المشغول والمجوهرات المصرية المنافسة للإيطالي.. فيديو

خصص برنامج "حكاية مصرية" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الفنانة هالة فاخر، فقرة بأحدث موديلات الذهب المشغول والمجوهرات المصرية المنافسة للإيطالي، باستضافة أ. مصطفي صابر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ماستر جولد إيجيبت.

وقال "صابر": لدينا فى المعرض هذا العام الشغل ال18 الأوزان الخفيفة، التي تنافس الموديلات الإيطالي، وهي أساسي بها نقطة الوزن الخفيف، حيث أنه العنصر الرئيسي الذى يعتمد عليه المنتج المستورد".

وأشار إلى أن الميزان الخفيف تكلفته تكون أقل للمستهلك، لافتا إلى أن هذا العام يوجد الذهب الذى يميل للمنتجات الهندي، منها قطع لصناعة مصرية بديلة للمنتج الهندي، بعيار ال21 وال18.