عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور صادمة.. وفاة شابة أثناء أداء تمرينات في صالة رياضية بالإكوادور

سقوط مفاجئ
سقوط مفاجئ

مرت لحظات صادمة للكل داخل أروقة صالة ألعاب رياضية عندما سقطت امرأة شابة على الأرض فجأة أثناء أداء بعض التمرينات وحاول الحضور إسعافها لكنها سريعا ما فارقت الحياة. 
 

txt

سطو مسلح على منزل اللاعب رحيم ستيرلينج.. ومفاجأة صادمة عن المسروقات

txt

صدمة للكل .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعمل ساعي بريد | شاهد

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يُعتقد أن بيتسي دايانا جاراميلو راميريز الشابة البالغة من العمر 28 عامًا ، أصيبت بنوبة قلبية أثناء تدريبها في صالة Zona Muscular في الإكوادور.

 

ووقع الحادث المأساوي الأسبوع الماضي في 29 نوفمبر ، وأظهرت كاميرات المراقبة  في مركز اللياقة البدنية الشابة وهي تمارس القرفصاء وهي تحمل لوحًا ثقيلًا لأداء تمرينات عادية.

واستمعت إلى تعليمات المدرب واتبعت المجموعة وتكررت مرة واحدة.

 

لكن بعد ثوانٍ من نهوضها ، أسقطت أثقالها وسقطت إلى الأمام ، واصطدمت بالأرض.

 

سقطت على الأرض أثناء التمرين

 

سقطت الشابة على الأرض بلا استجابة لبضع ثوان ، اندفع رواد الصالة الرياضية الآخرون للمساعدة في النهوض بها وطلب البعض المساعدة الطبية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة مكسيكية بوست ، أُعلن عن وفاة بيتسي قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

ولم يتأكد بعد سبب الوفاة لكن يبدو أنه نوبة قلبية.

وقال أفراد الأسرة إن بيتسي كانت تمارس الرياضة بانتظام في صالة الألعاب الرياضية حيث انهارت.

 

في وقت سابق من هذا العام ، حُطمت امرأة حتى الموت بعد محاولتها رفع وزنها 180 كيلوجرامًا في صالة جيم فيتنس سبورت الرياضية في مكسيكو سيتي ، المكسيك.

 

وعندما حاول الناس تحريرها من المعدات ، أدركوا أن الأوان قد فات بالفعل.

تأثرت ابنتها بشدة بالحادث وتتلقى دعمًا نفسيًا ، بحسب تقارير في الأخبار المحلية.

امراة التمرينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبرز أخبار التوك شو

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

إجراء سعودي عاجل يخص الحج والعمرة

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

موضوعات متعلقة

صدمة للكل .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعمل ساعي بريد | شاهد

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

خاص| ساكن إيجار جديد.. قصة حياة سبايدرمان في مصر ورحلته من الطفولة للمعاش

رغم فقد البصر.. مصطفى يبيع السندوتشات بشارع الهرم طلبا للرزق الحلال| فيديو

شاهد.. كوكسال بابا يهنئ المنتخب المغربي بفوزه التاريخي على إسبانيا بطريقته الخاصة

ترشيحاتنا

مميتة على تيك توك | أخصائي : طالب جه المستشفى مصاب بالشلل

فان خال عن قمة الأرجنتين وهولندا: البطولة تبدأ بالنسبة لنا من مباراة الغد

الحرب تتصاعد.. اعتراف مقلق من أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

كارثة .. لعبة الموت تسبب الشلل والنزيف الداخلي للأطفال

بسبب أوكرانيا| انهيار وبكاء البابا فرنسيس خلال الصلاة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة وبوكية ورد.. ياسمين صبري تثير الجدل بطائرتها الخاصة.. شا

دون أعراض .. ما هي أسباب ارتفاع الكوليسترول ؟

بورد بينك وداخل يخت ..ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث إطلالة لها

طرق التخلص من سموم الجسم

فيديو

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ