صور صادمة.. وفاة شابة أثناء أداء تمرينات في صالة رياضية بالإكوادور

مرت لحظات صادمة للكل داخل أروقة صالة ألعاب رياضية عندما سقطت امرأة شابة على الأرض فجأة أثناء أداء بعض التمرينات وحاول الحضور إسعافها لكنها سريعا ما فارقت الحياة.



وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يُعتقد أن بيتسي دايانا جاراميلو راميريز الشابة البالغة من العمر 28 عامًا ، أصيبت بنوبة قلبية أثناء تدريبها في صالة Zona Muscular في الإكوادور.

ووقع الحادث المأساوي الأسبوع الماضي في 29 نوفمبر ، وأظهرت كاميرات المراقبة في مركز اللياقة البدنية الشابة وهي تمارس القرفصاء وهي تحمل لوحًا ثقيلًا لأداء تمرينات عادية.

واستمعت إلى تعليمات المدرب واتبعت المجموعة وتكررت مرة واحدة.

لكن بعد ثوانٍ من نهوضها ، أسقطت أثقالها وسقطت إلى الأمام ، واصطدمت بالأرض.

سقطت على الأرض أثناء التمرين

سقطت الشابة على الأرض بلا استجابة لبضع ثوان ، اندفع رواد الصالة الرياضية الآخرون للمساعدة في النهوض بها وطلب البعض المساعدة الطبية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة مكسيكية بوست ، أُعلن عن وفاة بيتسي قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

ولم يتأكد بعد سبب الوفاة لكن يبدو أنه نوبة قلبية.

وقال أفراد الأسرة إن بيتسي كانت تمارس الرياضة بانتظام في صالة الألعاب الرياضية حيث انهارت.

في وقت سابق من هذا العام ، حُطمت امرأة حتى الموت بعد محاولتها رفع وزنها 180 كيلوجرامًا في صالة جيم فيتنس سبورت الرياضية في مكسيكو سيتي ، المكسيك.

وعندما حاول الناس تحريرها من المعدات ، أدركوا أن الأوان قد فات بالفعل.

تأثرت ابنتها بشدة بالحادث وتتلقى دعمًا نفسيًا ، بحسب تقارير في الأخبار المحلية.