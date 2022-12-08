110 ملايين دولار قرض ميسر مع الحكومة اليابانية للأردن

وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم مذكرات التفاهم الخاصة بالقرض الميسر المقدم من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة العامة للأردن بقيمة 110 ملايين دولار.



وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية “واس”، فقد وقع على مذكرات التفاهم عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان، وعن الحكومة اليابانية سفيرها لدى الأردن جيرو أوكوياما، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) آندو ناوكي.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية: إن توقيع مذكرات القرض الميسر يأتي كجزء من تعهدات الحكومة اليابانية للحكومة الأردنية في مؤتمر لندن لعام 2019 بتقديم تمويل إجمالي على شكل قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار خلال الفترة (2021 – 2023).

ويهدف القرض إلى توفير الدعم للموازنة العامة للأردن لتنمية قطاع الطاقة في مجالات ضمان الاستقرار في التزويد الكهربائي، وتحسين الحوكمة في القطاع، كما يستهدف الإسهام في إعداد الإستراتيجية الوطنية للنقل الكهربائي، ومتطلبات الدراسات الفنية والاستشارية التي تتعلق بالربط الإقليمي في القطاع.