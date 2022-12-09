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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: المنتخب المغربي قدم أداء مميزا بكأس العالم ونرفع له كل القبعات..فيديو

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أكد الإعلامي خالد ميري، أن قطر نجحت في استضافة حدث عالمي بكل المقاييس ولقاءات رائعة، حتى أن لقاءات دور الـ 16 كانت ممتعة للعين.

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وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “المنتخب المغربي قام بعمل لقاء رائع ونرفع لها كل القبعات ولعبوا بحماس وروح وخطة لعب ومدرب هايل لديه خطة في الملعب ولاعبين محترفين استطاعوا تقديم أداء مميز".

 

أول منتخب عربي

وتابع مقدم برنامج كلمة السر، أنه نتمنى ان يصل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم، كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور. 

خالد ميري منتخب المغرب قطر بطولة كأس العالم كلمة السر

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