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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوز المغرب.. هجوم على نائب فرنسي احتفل بكتابته ما شاء الله

فرنسا
فرنسا

هاجم سياسيون في فرنسا نائبًا في الجمعية الوطنية لاحتفاله بكلمة “ما شاء الله" بعد فوز منتخب المغرب على نظيره الإسباني، وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم. 

وكتب أوريليان تاشي، النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، في تغريدة علي “تويتر”: “ "نعم، ما شاء الله”، مهنئًا المغاربة بالفوز التاريخي على إسبانيا، والتأهل لربع نهائي كأس العالم.

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وقال المحامي والناشط السياسي، ويليام جروندال، إن تاشي خاضع إلى الهجرة الإسلامية التي تواجهها فرنسا. 

ودعت الناشطة اليمينية، إيزابيل سوبلاي، النائب أوريليان تاشي إلى مباشرة  إجراءات تغيير اسمه، بما أنه قد اعتنق الإسلام بعدما صار يستعمل مصطلحات المسلمين.

فرنسا كأس العالم اسبانيا منتخب المغرب الإسلام

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