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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاس العالم في المرتبة السادسة.. أعلى الكلمات بحثا على جوجل عام 2022

جوجل
جوجل

جاء البحث عن كلمة كاس العالم في قائمة أعلى الكلمات بحثا على موقع جوجل في المرتبة السادسة خلال عام 2022، بينما تصدرت كلمة «ووردل»، التي تشير إلى لعبة الألغاز البسيطة التي أثارت اهتمام الملايين من مستخدمي الإنترنت منذ بداية العام، القائمة.

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وانطلقت لعبة «ووردل» بصورة متواضعة، وصممها مهندس البرمجيات الأميركي جوش واردل، كشيء يلعبه مع صديقته بالاك شاه، وفي أكتوبر 2021 أصبحت متاحة للجماهير، ومع حلول منتصف يناير الماضي جمعت مليوني لاعب.



أعلى الكلمات بحثا على موقع جوجل


 

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد كشف موقع جوجل، أمس (الأربعاء)، عن قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بالعالم في 2022 على محرك البحث، في تقرير عام يصدر بشكل سنوي.

وأشار التقرير إلى أن كلمة «ووردل» كانت الأكثر بحثاً في العالم وفي الولايات المتحدة كذلك.

أما ثاني الكلمات على قائمة البحث، فكانت «الهند في مواجهة إنجلترا»، وذلك بعد أن تفوقت الهند على بريطانيا اقتصادياً، وأزاحتها من قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم.

واحتلت أوكرانيا المرتبة الثالثة في القائمة، فيما جاءت «الملكة إليزابيث» في المرتبة الرابعة، تليها «Ind vs SA» في إشارة إلى المنافسة بين الهند وجنوب أفريقيا في كأس العالم للكريكيت 2022.

جوجل الانترنت

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