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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة المتغيبين بوحدات طبية بالدقهلية للشئون القانونية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بمرور مفاجئ على وحدتى طب أسرة ميت الصارم  بمركز المنصورة وأبو عرصة بمركز بلقاس لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالوحدتين.

وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا مع الموجهين لتدريبهم على مواصفات الورقة الامتحانية


وخلال الجولة  قام وكيل الوزارة بالمرور على أقسام الاستقبال وعيادات الكشف  إلى جانب معمل المتوطنة والدم وغرفة التطعيمات ، للتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية،, كما  التقى بالمرضى وذويهم واطمأن على الخدمات المقدمة ومدى رضاهم عنها موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وقام مكين  بمناظرة سجلات الفرق الطبية والعاملين بمركز طب أسرة أبو عرصة وتلاحظ تغيب عدد من أعضاء الفريق الطبي المناوب وأمر بإحالتهم للشئون القانونية مع اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم لتغيبهم دون عذر.وانصراف البعض الآخر دون إذن .


كما قرر وكيل الوزارة  ندب 13 من الفريق الطبى بمركز طب أسرة ميت الصارم نظرا لحاجة العمل بأماكن أخرى وتكليف مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ومدير الوحدة بسرعة إخلاء طرفهم.


كما أكد استمرار هذه الجولات على وحدات الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة تباعاً

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المنصورة الأدوية والمستلزمات الطبية محافظة المستلزمات الطبي وكيل الوزارة أعضاء الفريق الطبي

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