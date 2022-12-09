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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة غامضة من نوال الزغبي عبر تويتر

صدى البلد

وجهت الفنانة نوال الزغبى،  رسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر

و كتبت نوال الزغبي :من اعتادَ على تجاوز حُزنِه بمفرده لن يؤثّر فيه بقاء أحَد أو غِيابه.

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ويأتي حفل نوال الزغبى ضمن سلسلة جولاتها فى أمريكا، حيث قدمت من قبل ثلاث حفلات فى عدد من الولايات بامريكا.  

وتشدو نوال الزغبى عدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهورها فى أمريكا ولعل من أبرز أغانيها “الناس العزاز”.

وخرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

 

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