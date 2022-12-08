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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الكويتية تحيي حفل العيد الوطني لـ مملكة البحرين.. 20 يناير

نوال الكويتية
نوال الكويتية

تستعد الفنانة نوال الكويتية لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم 20 يناير عام 2023، على مسرح الدانة بمملكة البحرين، وذلك ضمن سلسلة حفلات العيد الوطني لـ البحرين. 

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد طرح تذاكر حفل نوال الكويتية، في مملكة البحرين. 

 

أحدث أغاني نوال الكويتية 

طرحت الفنانة نوال الكويتية، أغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

كانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية.

 

نوال الكويتية نجمة ختام موسم الرياض الماضي 

كانت الفنانة نوال الكويتية، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد حفلتها في  25 مارس الماضي 2022، في ختام موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت نوال الكويتية، باقة متنوعة من أروع أغانيها، من بينها: (اللي راح، تدري، ترى الليل عودني، انت طيب، فيني كثير، القلب يفداك)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على التطبيقات القصيرة تويتر- مقتطفات من الحفل .

انطلق حفل الفنانة نوال الكويتية بمشاركة أكثر من 150 موسيقيا وراقصا عالميا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحرصت أن تبدأ نوال الحفل باغنية خذاني الشوق، وتقدم لحمهورها عدد من الاغاني الاي يحبوها.

 

نوال الكويتية تبكي على الهواء 

في أبريل العام الماضي، أجهشت الفنانة نوال الكويتية بالبكاء خلال مشاركتها في الحملة الوطنية الكويتية "سننتصر" التي تجوب شوارع الكويت من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل.

وفي الفيديو ظهرت ابنة نوال الكويتية، حنين، وهي تمسح دموعها بعدما تأثرت بوالدتها بسبب العزل المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت نوال الكويتية من منزلها بتحية المشاركين في الحملة وتوزيع زجاجات المياه على المشاركين في الحملة من وزارة الصحة الكويتية. 

 

أغاني نوال الكويتية 

طرحت نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

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