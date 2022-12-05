كتير متحمسة.. نوال الزغبي تتمنى الفوز لـ المغرب على إسبانيا بكأس العالم

عبرت الفنانة نوال الزغبى، عن حماسها لـ فوز منتخب المغرب على إسبانيا فى دور الـ 16 من كأس العالم ، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر.

وكتبت نوال الزغبى، “كتير محمّسة لمنتخب المغرب، وانشالله بالتوفيق والفوز يا رب”.

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز الذي حققه على كندا بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس الماضي.

وأقيمت مباراة المغرب وكندا على استاد الثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بكأس العالم في قطر.

وسجل المغارية عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 4 ويوسف النصيري في الدقيقة 23 قبل أن يقلص كندا الفارق بهدف ذاتي سجله نايف أكرد في مرماه في كأس العالم.

واستطاع منتخب أسود الأطلس في حجز معقده بدور الـ16 من كأس العالم للمرة الثانية بتاريخه بعد الفوز على كندا.

وكانت المباراة الآخرى بنفس المجموعة، شهدت تعادل المنتخب الكرواتي مع بلجيكا سلبيًا، ليودع دي بروين ورفاقه من كأس العالم بقطر بشكل رسمي.

وبذلك، يتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليصطحب كرواتيا الوصيف بـ5 نقاط، بينما وداع منتخبا بلجيكا (4 نقاط) وكندا (بدون نقاط) منافسات كأس العالم رسميًا.