احترس.. أدوية ممنوع تناولها والتعرض لأشعة الشمس

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول بعض الأدوية والتعرض لأشعة الشمس بعدها مباشرة، فقد تصاب بمرض الحساسية الضوئية أو السمية الضوئية، وهذا الأمر الذي يجهله الكثيرون.

من خلال فيديو نشرته هيئة الدواء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، توضح فيه ردود الفعل التحسسية التي تسببها بعض الأدوية في حال التعرض للشمس عقب تناولها مباشرة.

كشف الفيديو: "انتبهوا.. هناك بعض الأدوية اذا استخدمتها و تعرضت بعدها للشمس مباشرة من الممكن أن تسبب لك حساسية اسمها الحساسية الضوئية أو السمية الضوئية، وهي عبارة عن تغيرات جلدية ناتجة عن التفاعلات المباشرة بين مادة كيميائية والأشعة فوق البنفسجية ونسيج الجسم، وأن هناك بعض الأدوية سواء أقراص أو كريمات للجلد، تصيب برد فعل تحسسي عند التعرض للشمس بعد تناولها، والتي تؤدي لتلف أنسجة وخلايا الجلد، وتظهر أعراضها في أماكن مختلفة في الجسم وتستمر من دقائق لساعات.

ذلك يجب علي كل مواطن استشارة الطبيب المعالج ، قبل استخدام الأدوية، وعلاقتها بالتعرض المباشر لضوء الشمس”.

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين في حال تناول أدوية تسبب سمية ضوئية، يجب استعمال واقي الشمس، أو تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو ارتداء ملابس واقية.

نستعرض ما هو مرض الحساسية الضوئية واعراضه وكيفي الوقاية منه وفقا بما جاء بموقع iflscience.

يوجد أكثر من 100 مادة كيميائية توجد في الدواء ، معروفة بقدرتها على التسبُّب بتفاعلات جلدية تُحدِثها الشمس ، وهناك نوعان للحساسية للضوء الناجمة عن مواد كيميائية، وهما: التسمُّم الضوئيّ والحساسية الضوئية.

الحساسية الضوئية

قد تؤدي أيضا تناول بعض الادوية والتعرض المباشر للشمس بعدها الي تفاعل تحسسي و احمرار الجلد وتقشر وحكة و فقاعات جلدية وبقع تُشبه الشرى أحيانًا.

وتكُون المواد التي تسبب الحساسية الضوئية قادرةً على فعل هذا فقط بعد تعرُّض المريض إلى المادَّة وضوء الشمس معًا (لأن ضوء الشمس هو الذي يجعل المادة قادرة على تحريض الحساسية الضوئية ، ويمكن أن تُؤثِّر تفاعُلات الحساسية الضوئية في مناطق الجلد التي لم تتعرَّض إلى الشمس أيضًا،وهي تحدُث خلال فترةٍ تتراوح بين 24 إلى 72 ساعةً من التعرُّض إلى الشمس …

التسمم الضوئي

يصيب اللنسان باحمرار والتهاب، وأحيانًا تغيُّر في لون الجلد إلى اللون البنيّ أو الرماديّ الأزرق في المناطق التي تعرَّضت إلى ضوء الشمس لفترةٍ قصيرة، وتشبه أعراض حروق الشمس، ولكن يختلف التفاعل عن حروق الشمس من ناحية أنَّه يحدُث بعد تناول المريض أدوية معينة فقط ، أو مركبات كيميائية أو وضعها على الجلد (مثل العطور وقطران الفحم)وتظهر جميع تفاعلات التسمُّم الضوئيّ فقط على مناطق الجلد التي تعرَّضت إلى الشمس،وهي تحدُث خلال ساعاتٍ من التعرُّض إلى الشمس .

من اعم المواد التي تسبب تحسس من اشعة الشمس عقب تناولها :

الأدوية المضادة للقلق ، وبعض المُضادات الحيويَّة مثل مادة الكينولونات و السلفوناميدات و تتراسيكلينات و تريميثوبريم ، بالاضافة الي مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

والأدوية المُضادَّة للفطريات ، وبعض أدوية السكري ، مجمُوعة السلفونيل يوريا والأدوية المُضادَّة للملاريا ، ومادة داكاربازين و الفلورويوراسيل و ميثوتريكسات فينبلاستين و مدرَّات البول وفوروسيميد بالاضافة الي الأدوية المستخدَمة لمُعالجة حب الشباب وإيزوتريتينوين و مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية ، ومضادَّات البكتيريا مثل كلورهيكسيدين وهيكساكلوروفين قطران الفحم



طرق الوقاية



- تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر وارتداء ملابس واقية واستخدام مستحضرات الوقاية من الشمس في حالة تناول ادوية بها مواد تتقاعل مع أشعة الشمس.

- يجب التوقف عن استعمال الأدوية أو المواد الكيميائية قد الإمكان.