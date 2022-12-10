عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أدوية ممنوع تناولها والتعرض لأشعة الشمس

احترس..ادوية اذا
احترس..ادوية اذا تناولتها وتعرضت لاشعة الشمس تسبب لك كوار

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول بعض الأدوية والتعرض لأشعة الشمس بعدها مباشرة، فقد تصاب بمرض الحساسية الضوئية أو السمية الضوئية،  وهذا الأمر الذي يجهله الكثيرون.

من خلال فيديو نشرته هيئة الدواء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، توضح فيه ردود الفعل التحسسية التي تسببها بعض الأدوية في حال التعرض للشمس عقب تناولها مباشرة.

txt

مشروبات سحرية لمحاربة أمراض البرد.. بدون أدوية

txt

ألعاب مميتة.. دراسة سويدية تحذر من مخاطر قفز الأطفال على لعبة الترامبولين

كشف الفيديو: "انتبهوا.. هناك بعض الأدوية اذا استخدمتها و تعرضت بعدها للشمس  مباشرة من الممكن أن تسبب لك حساسية اسمها الحساسية الضوئية أو السمية الضوئية، وهي عبارة عن تغيرات جلدية ناتجة عن التفاعلات المباشرة بين مادة كيميائية والأشعة فوق البنفسجية ونسيج الجسم، وأن هناك بعض الأدوية سواء أقراص أو كريمات للجلد، تصيب برد فعل تحسسي عند التعرض للشمس بعد تناولها، والتي تؤدي لتلف أنسجة وخلايا الجلد، وتظهر أعراضها في أماكن  مختلفة في الجسم وتستمر من دقائق لساعات.

ذلك يجب علي كل مواطن استشارة الطبيب المعالج ، قبل استخدام الأدوية، وعلاقتها بالتعرض المباشر لضوء الشمس”.
ونصحت  هيئة الدواء المصرية المواطنين في حال تناول أدوية تسبب سمية ضوئية، يجب استعمال واقي الشمس، أو تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو ارتداء ملابس واقية.

نستعرض ما هو مرض الحساسية الضوئية واعراضه وكيفي الوقاية منه وفقا بما جاء بموقع iflscience.

يوجد أكثر من 100 مادة كيميائية توجد في  الدواء ، معروفة بقدرتها على التسبُّب بتفاعلات جلدية تُحدِثها الشمس ، وهناك نوعان للحساسية للضوء الناجمة عن مواد كيميائية، وهما: التسمُّم الضوئيّ والحساسية الضوئية.

الحساسية الضوئية 
قد تؤدي أيضا تناول بعض الادوية والتعرض المباشر للشمس بعدها الي تفاعل تحسسي و احمرار الجلد وتقشر وحكة و فقاعات جلدية وبقع تُشبه الشرى أحيانًا.
وتكُون المواد التي تسبب الحساسية الضوئية قادرةً على فعل هذا فقط بعد تعرُّض المريض إلى المادَّة وضوء الشمس معًا (لأن ضوء الشمس هو الذي يجعل المادة قادرة على تحريض الحساسية الضوئية ، ويمكن أن تُؤثِّر تفاعُلات الحساسية الضوئية في مناطق الجلد التي لم تتعرَّض إلى الشمس أيضًا،وهي تحدُث خلال فترةٍ تتراوح بين 24 إلى 72 ساعةً من التعرُّض إلى الشمس …

التسمم الضوئي
يصيب اللنسان  باحمرار والتهاب، وأحيانًا تغيُّر في لون الجلد إلى  اللون البنيّ أو الرماديّ الأزرق في المناطق التي تعرَّضت إلى ضوء الشمس لفترةٍ قصيرة، وتشبه أعراض حروق الشمس، ولكن يختلف التفاعل عن حروق الشمس من ناحية أنَّه يحدُث بعد تناول المريض أدوية معينة فقط ، أو مركبات كيميائية أو وضعها على الجلد (مثل العطور وقطران الفحم)وتظهر جميع تفاعلات التسمُّم الضوئيّ فقط على مناطق الجلد التي تعرَّضت إلى الشمس،وهي تحدُث خلال ساعاتٍ من التعرُّض إلى الشمس .

من اعم المواد التي تسبب تحسس من اشعة الشمس عقب تناولها :

الأدوية المضادة للقلق ، وبعض المُضادات الحيويَّة مثل مادة الكينولونات و السلفوناميدات و تتراسيكلينات و تريميثوبريم ، بالاضافة الي مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات 
والأدوية المُضادَّة للفطريات ، وبعض أدوية السكري ، مجمُوعة السلفونيل يوريا والأدوية المُضادَّة للملاريا ، ومادة داكاربازين و الفلورويوراسيل و ميثوتريكسات فينبلاستين و مدرَّات البول وفوروسيميد بالاضافة الي الأدوية المستخدَمة لمُعالجة حب الشباب وإيزوتريتينوين و مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية ، ومضادَّات البكتيريا مثل كلورهيكسيدين وهيكساكلوروفين قطران الفحم


طرق الوقاية 


 - تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر  وارتداء ملابس واقية واستخدام مستحضرات الوقاية من الشمس  في حالة تناول ادوية بها مواد تتقاعل مع أشعة الشمس.
 - يجب التوقف عن استعمال الأدوية أو المواد الكيميائية قد الإمكان.

الشمس اشعة الشمس الحساسية الضوئية الأدوية ضوء الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

كرم جبر: غير معقول نشر معلومات دون الرجوع للمصادر وقبل البيانات الرسمية

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

كأس العالم.. سر عدم إذاعة beIN Sports مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

مشروبات سحرية لمحاربة أمراض البرد.. بدون أدوية

ألعاب مميتة.. دراسة سويدية تحذر من مخاطر قفز الأطفال على لعبة الترامبولين

منعها من الغناء.. كل ما تريد معرفته عن مرض سيلين ديون

الفئران في المنام.. تحذيرات وإشارات سلبية

رؤية الموبايل في المنام.. رسائل إيجابية ودلالات مختلفة

بعد اصابة اسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه .. معلومات صادمة عن مرضه

تفسيرات رؤية النعناع في المنام للمرأة والرجل

الهدايا في المنام .. فرح وسرور

ترشيحاتنا

إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات

إستمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني حارس الجنوب -2

جيب رانجلر بـ 170 ألف جنيه| تفاصيل

بلجيكا تفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات قصيرة المدى

لماذا أنا؟.. رسالة من رودريجو بعد تسببه في توديع البرازيل كأس العالم 2022

ليك ولأولادك.. هواوي تعلن عن مجموعة مميزة من الساعات الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء… رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

شاهد.. الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهائن دريسدن بمفاجأة كبرى| التفاصيل الكاملة

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

بفستان ملفت.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من باريس| شاهد

فيديو

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

اﻟﻤﺰﻳﺪ