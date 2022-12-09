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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألعاب مميتة.. دراسة سويدية تحذر من مخاطر قفز الأطفال على لعبة الترامبولين

الترامبولين
الترامبولين

تعد لعبة الترامبولين من الألعاب المحببة  والمفضلة لدى الكثير من الأطفال ويزداد  الإقبال عليها ، ويصبح التكدس علي هذه اللعبة من جانب الاطفال يشكل خطر كبير  عليهم ويعرضهم لإصابات جسيمة، ولكن تكرار حوادث اصابات الاطفال بسبب هذه اللعبة جعلها لعبة خطرة   وتعرض حياة اطفالنا للخطر لذلك حذرت وزارة الصحة،  قبل ذلك من مخاطر القفز على النطيطة (الترامبولين) للأطفال.

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وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن القفز على " النطيطة"  قد يؤدي إلى اصابات خطيرة ، للاطفال منها التواءات وكسور وإصابات في العمود الفقري، ىقد تصل الي قطع في  الحبل الشوكي وبالتالي الي الشلل  ، فضلا عن حدوث إصابات في الرأس والرقبة.


وفي دراسة اجرتها  مستشفى جامعة أوميا بشمال السويد ونشرتها صحيفة سفينسكا داجبلاديت قالت إن زيادة الاصابات المتعلقة بالترامبولين اصبحت  مصدر قلق  لمعظم الاباء ، واشارت الدراسة ان أكثر الاصابات شيوعا هي التواء المفاصل وكسر العظام لكن نسبة الاصابة بارتجاج المخ أو إصابة الفقرات العنقية تترواح بين ٣ الي ٧ ٪؜ 
وذكرت  الدراسة إلى أن خطر الاصابات بسبب ممارسة الترامبولين يمثل ضعف خطر الاصابات المتعلقة بالمرور .. وأوضحت الدراسة أن إصابة من كل عشر إصابات تستلزم العلاج في المستشفى.

واوصت الدراسة  بعدة نصائح اهمها  للاباء والامهات : 

⁃ التقليل من الاصابة  بإقامة شبكة واقية حول لعبة الترامبولين 
⁃ ضمان أن تكون منطقة الهبوط بالقرب من الترامبولين لينة 
⁃ منع قفز كثير من الاطفال في نفس الوقت.

⁃ تجنب لعب عدد كبير من الاطفال  فوق هذه اللعبة

- مراقبة الأهل شئ ضروري للأطفال، فيجب أن يكون هناك شخص بالغ يراقب ويوجه الأطفال أثناء اللعب بحيث لايقوم أحدهم بحركات خطيرة كالقفز العكسي الذي يمكن أن يسبب التواء الرقبة أو خلع الكتف .

- التأكد من ضمان ممارسة الأطفال لنشاط القفز على " الترامبولين " بطريقه مناسبة وصحيحة .

منع الأطفال الصغار من اللعب مع الأطفال الأكبر منهم حتى لا يتسببوا فى اذيتهم .

⁃ لايجب استخدام لعبة "الترامبولين " فى الأماكن العامة إلا تحت إشراف متخصصين .
 

الترامبولين لعبة الترامبولين مخاطر القفز العمود الفقرى الحبل الشوكي التواء المفاصل

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