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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي Vs فان ديك.. التشكيل المتوقع لقمة الأرجنتين وهولندا

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب هولندا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل ،في إطار منافسات الدور الربع نهائي بكأس العالم 2022. 

 

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم، بعد تحقيق الفوز على أستراليا بهدفين دون رد في الدور السادس عشر.

 

على الجانب الأخر تأهل منتخب هولندا إلى الدور السادس عشر، بعدما فاز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3/1 في الدور السادس عشر.

 

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام هولندا:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، أوتاميندى، روميرو، ماركوس امونيا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، دى بول، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ميسى، ألفاريز، دى ماريا.

في المقابل من المتوقع أن يبدأ منتخب هولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دالي بليند.

خط الوسط: دينزل دومفريس، دافي كلاسين، مارتن دي رون، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

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