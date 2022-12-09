هولندا تعتزم إرسال قطع غيار ومعدات لأوكرانيا لإصلاح البنية التحتية للطاقة في مواجهة الشتاء

أعلنت الحكومة الهولندية عزمها إرسال محولات وكابلات ومكونات أخرى إلى أوكرانيا لمساعدتها في إصلاح البنية التحتية الحيوية للطاقة.



وذكر بيان للحكومة الهولندية - أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - "ستدعم هولندا أوكرانيا هذا الشتاء بالمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية للطاقة، على وجه الخصوص، من خلال توفير المحولات والكابلات اللازمة لاستعادة شبكة الطاقة ومكونات أخرى، هذه المساهمة الهولندية جزء من أموال خصصتها الحكومة لمساعدة أوكرانيا لمواجهة فصل الشتاء".



ومن جانبها، قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليزي شرينيماخر "يعيش الأوكرانيون الآن شتاء شديد الصعوبة بسبب القصف الروسي.. يعيش الكثير منهم بدون تدفئة وكهرباء.. من خلال توفير المحولات والكابلات وغيرها من الأشياء، نساعد في تخفيف هذه المعاناة.. لقد وقفنا مع أوكرانيا منذ بداية الحرب وسنواصل القيام بذلك".



وقالت "يوكرين فورم" إن روسيا شنت عدة هجمات استهدفت شبكات الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها الأوكرانيون، أصبح من الصعب بشكل متزايد إجراء الإصلاحات، على وجه الخصوص بسبب نقص المواد، وتتعاون هولندا مع المفوضية الأوروبية لتنظيم تقديم الخدمات اللوجستية.

