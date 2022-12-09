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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال رصف طريق أسيوط - سوهاج الزراعي بمركز أبوتيج

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير طريق أسيوط سوهاج الزراعي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال رصف طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي بنطاق قرية النخيلة بمركز أبوتيج ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين وخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

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وأوضح محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه تم استكمال رصف طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وذلك بنطاق قرية النخيلة بمركز أبوتيج ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لافتاً إلى إزالة المخلفات ورفع المعوقات والإشغالات من الطريق قبل عملية الرصف لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق مؤكداً على متابعته الدورية لأعمال ومراحل الرصف والتنفيذ بمشاركة نائبي رئيس المركز وحمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة ومسئول الأزمات، الإشغالات، والرصف ومشرف المشروعات بأبوتيج بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي وجه بالعمل على إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية بما يليق بمراكز المحافظة.

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