وكيل تموين الدقهلية يقود حملة على المخابز ومضارب الأرز

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه شريف صليب مدير صيانة الحبوب بالمديرية، حملة على الخابز ومضارب الأز.

أسفرت الحملة ناحية المنزلة والجمالية ومنية النصر وميت سلسيل عن ضبط عدد من المخابز للتلاعب بوزن الرغيف بمقدار نقص وزن من ١٥ جرام : ٢٩ جرام بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠م .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم المرور على مضارب الأرز لمتابعة عمل اللجان وتعبئة الأرز ووجدت عملية التوريد تسير بانتظام في ضوء التعلميات والقرارات الوزارية.

وأكد السيد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على ضرورة التزام كافة المتعاملين فى منظومة توريد الأرز الشعير وتطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم ٢٠٢٢م وعدم ارتكاب اى مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها باجراءات رادعه.

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