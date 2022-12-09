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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ تناقش منظومة الرقابة على الغذاء وأزمة الأعلاف الأسبوع المقبل

رئيس زراعة الشيوخ
رئيس زراعة الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أربع اجتماعات الأسبوع المقبل.

 

 وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها الأحد المقبل، استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو تطوير منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، بحضور الدكتور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم  الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب  محمد صلاح البدرى بشأن تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك المركز المصري.

 

فيما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.

 

وأكد تقرير اللجنة، أنه تماشيا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، ويتم هذا عن طريق إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة . 

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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