عمر هشام: كأس العالم للإسكواش ثاني بطولة عالمية تستضيفها أندية "طلعت مصطفى"

قال عمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، إن استضافة نادي مدينتي لبطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات 2022، يعد ثاني حدث رياضي عالمي تستضيفه أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عقب استضافة بطولة الجولة الآسيوية "الآشيان تور"، التي شارك فيها 140 لاعبًا من أكثر من 40 دولة ونقلتها 60 قناة رياضية حول العالم.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد عصر اليوم الجمعة، للإعلان عن قرعة بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات، أن أندية مجموعة طلعت مصطفى لديها طموح أن تصبح ملتقى للبطولات العالمية، في ظل ما تنفرد به من إمكانيات متميز، مما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.

ويعقد المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للإسكواش، عصر اليوم الجمعة، بنادي جولف مدينتي، للإعلان عن فعاليات بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق) 2022، بحضور ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

يشارك ببطولة كأس العالم للإسكواش بنادي مدينتي الرياضي، 17 منتخبًا وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، بجانب الدولة المضيفة مصر.

وتعد بطولة العالم لفرق الإسكواش سيدات 2022 هي النسخة رقم 22 من تاريخ البطولة، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1979، وتعد أستراليا أكثر دولة حصداً للبطولة بـ 9 ألقاب، ويأتي المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ 7 ألقاب، ثم المنتخب المصري بـ 4 ألقاب، والمملكة المتحدة ببطولة واحدة.

تحرص مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على توفير خدمات متكاملة لعملائها من بينها خدمات رياضية إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، وتطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب وتطوير مستواها، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية الرحاب، ومدينتي، وجولف مدينتي، واللاتي تضم منشآت رياضية عالمية، استطاعت استضافة تنظيم كبرى البطولات المحلية والقارية والعالمية آخرها بطولة الجولة الآسيوية للجولف.