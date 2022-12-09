السبت.. انطلاق الاجتماع الإقليمي لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بمشاركة مصرية

تنطلق صباح السبت وتستمر حتى يوم 13 ديسمبر الجاري احداث الاجتماع الإقليمي لمجلس مداخلات اللاعبين القادة والذى يشارك فيها لاعبون قادة من 9 دول عربية هي مصر - لبنان - الأردن - البحرين - عمان - الإمارات - المغرب - تونس – الكويت ، ويمثل مصر في هذا المؤتمر يوسف رمضان لاعب قائد، عضو في المجلس العالمي للاعبين القادة والمرافق محمد طه ، وشريف ندى لاعب قائد ، والمرافق طارق محسن .



وسوف يشارك في الجلسة الافتتاحية المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص من منطلق حرصه على دعم ممثلي الدول العربية المشاركة في الاجتماع الإقليمي لمجلس مداخلات اللاعبين القادة والمقام بالتوازي مع الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في برلين ، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشارك بعشر مشاريع دامجة ضمن مشاركة 60 دولة من مختلف دول العالم .



ويمثل لبنان أحمد عنتر لاعب قائد والمرافق شادي طوت ،ويمثل الأردن إسراء الخطيب لاعبة قائدة ، والمرافقة فاتن حسونة ،ويمثل الامارات عمر الشامي لاعب قائد والمرافق محمود صالح ،ويمثل البحرين حسين درويش لاعب قائد ، والمرافق منير شهاب ،ويمثل عمان عبد الرحمن الرقدي لاعب قائد والمرافق مازن النوفالي ،ويمثل الكويت الشيخة الهندي لاعبة قائدة والمرافقة رويدا عرنوس ،ويمثل المغرب محمد عباد لاعب قائد ، والمرافق سعيد زي ، ويمثل تونس ندى رشيد لاعبة قائدة والمرافقة مروة حامد .

نيبال فتونى : نعرض متطلبات وتحضيرات المجلس حتى برلين 2023



وصرحت نيبال فتونى مدير المبادرات في الأولمبياد الخاص الدولي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن الجلسة الافتتاحية للإجتماع سوف تبدأ في العاشرة صباحا ، وسيتم عرض بنود جدول العمل ، و متطلبات وتحضيرات المجلس حتى برلين 2023، تحديد خطة عمل المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار الخطة الإقليمية لبرنامج اللاعبين القادة لعام 2023، فيما تقوم كريستينا رودريغيز مسؤولة برنامج اللاعبين القادة من الاولمبياد الخاص الدولي بعملية تبادل الأفكار مع أعضاء المجلس والمرافقين حول توقعاتهم من المؤتمر العالمي للاعبين القادة- برلين 2023. بعدها سيقوم ال 10 لاعبين القادة بتقدم مشروعهم الموحد (15 دقيقة لكل مشروع).



وخلال تلك الجلسة سيقوم المجلس بالترحيب بالمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والذى حرص على حضور الجلسة الافتتاحية والاستماع للاعبين والحديث معهم حول المشاريع التي سوف يشاركون بها في المؤتمر العالمي .

وتضيف نيبال بأن الجلسة الثانية من اليوم الأول سوف تشهد محاضرة شديدة الأهمية من الخبير الدولي في التسويق الرياضي الأستاذ زهير عمار يتناول خلالها تقنيات تنمية الموارد وإيجاد الفرص، ومهارات التواصل الناجح: كيفية التواصل الفعال و عرض النصائح المفيدة بحيث تستفيد المجموعة منها عند تقديم المشروع النهائي في برلين.



يتبعها الجلسة الثالثة بتقييم اليوم والملاحظات الختامية يقوم بها اللاعب القائد أحمد عنتر، رئيس هذا المجلس لمداخلات اللاعبين القادة.

ثم تقوم نهى جاب الله مدير ة برنامج القادة من اللاعبين بعرض نشاطات اليوم التالي ، والذى يبدأ بالتركيز على : القيادة الموحدة وبناء مهارات اللاعبين القادة ، وعقب عودة اللاعبين من الجولة المنظمة الى الأهرامات التي سيقومون بها سوف يتم طرح مجموعة من المواضيع الاساسية مثل الحماية الجنسية وأساليب مكافحة التنمر مع منظمة Safe Egypt، ويختتم هذا اليوم بالتقييم والملاحظات الختامية مع اللاعب القائد أحمد عنتر ، وأيضا قيام نهى جاب الله بعرض نشاطات اليوم التالي .

التركيز الأساسي و التخطيط للمستقبل



أما اليوم الثالث والأخير فسوف يشهد على التركيز الأساسي و التخطيط للمستقبل والرياضة الموحدة أو النشاطات الترفيهية الدامجة في واحدة من المدرسة موحدة. ، ثم تناول المرافق ودوره، ما الذي تعلمه من توجيه وتدريب اللاعبين القادة؟،ما هي خططهم لعام 2023 لمساعدة اللاعب القائد على التطور ما هو الشيء الذي سيفعلونه بشكل مختلف في العام القادم، ثم للاعبون القادة كمقيمين ، كما يشهد هذا اليوم القيادة الموحدة:، حيث يأخذ اللاعبون زمام الأمور و كيف نجعل القيادة الموحدة حقيقة عبر القيادة باحتراف خلال عام 2023. بناء نموذج إقليمي لمشاركته مع البرامج. تحديد عوامل التقييم ، ويختتم بفقرة حوار: بناءً على تجاربكم ما هي العناصر التي يجب مراعاتها لبناء مجلس مداخلات اللاعبين القادة القادم؟ وماذا علمتك التجربة؟،وما هو الأثر الذي ستتركه؟، واقتراحات لإعطائها لأعضاء المجلس القادم، بناءً على خبرتكم كلاعبين قادة و كمرافقين؟، تحديث الوصف الوظيفي ،الإرث: كيف يمكنك مساعدة المجلس الجديد؟ وكيف تخطط للبقاء فعالاً والتطور مع الأولمبياد الخاص بعد انتهاء دورتك مع المجلس الاقليمي؟.