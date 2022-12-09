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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء نشر الغسيل.. إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع في القناطر

نقل المصابة
نقل المصابة

شهدت منطقة شلقان التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إصابة فتاة، 15 عاما، بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع أثناء قيامها بنشر الغسيل جرى نقل المصابة لمستشفى القناطر الخيرية المركزى، وتحويلها لمستشفى قصر العينى.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزى باستقبال فتاة مصابة بكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من علو.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد أبو سريع رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "سهير ع ع" 15 سنة مقيمة شلقان دائرة المركز مصابة بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الرابع، بسبب حدوث حالة دوار لها وسقطت بالشارع أثناء قيامها بنشر الغسيل.

وجرى نقل المصابة لمستشفى القناطر الخيرية المركزى وتم تحويلها لمستشفى قصر العينى، وبسؤال شاهدى الواقعة ووالد الفتاة المصابة، قررا بما أسفرت عنه التحريات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية القناطر الخيرية قصر العيني أمن القليوبية

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