انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

تستعد شركة بيويك لطرح نسختها الجديدة إنفيستا داخل السوق الأمريكي، بعد أن كشفت النقاب في وقت سابق وتحديدًا في اغسطس 2022، عن تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية باطلالة الكروس اوفر العصرية.

بيويك "إنفيستا" الرياضية

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية

وتأتي السيارة بيويك إنفيستا بمظهر خارجي انيق، حيث تقدم بمصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، و4 ابواب، إلى جانب الجزء الخاص بسعة التخزين حيث ظهرت السيارة باطلالة اقرب للكوبيه، بينما دعمت بقاعدة عجلات طولها 2.700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.638 مم.

بيويك "إنفيستا" الرياضية

تعمل السيارة إنفيستا من بيويك بمحرك 1500 سي سي مدعوم بشاحن تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 181 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

تتمتع السيارة إنفيستا بمقصورة داخلية عصرية تضم العديد من اللمسات المميزة، بالاضافة إلى مقاعد انيقة، ورز تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مميز، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس متصلة باخرى لعرض البيانات قياس 10.3 بوصة.

بيويك "إنفيستا" الرياضية

وتعمل شاشة عرض الوسائط على عرض وسائل الترفيه وبرامج الملاحة، مع تقنية دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما تتمتع بمقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، أوتوماتيكي، ومرايات كهربائية التحكم، مع حساسات حركة.

يذكر أن أسعار السيارة الجديدة إنفيستا تبدأ من 22 ألف دولار.