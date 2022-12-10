عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

بيويك إنفيستا الرياضية
بيويك "إنفيستا" الرياضية

تستعد شركة بيويك لطرح نسختها الجديدة إنفيستا داخل السوق الأمريكي، بعد أن كشفت النقاب في وقت سابق وتحديدًا في اغسطس 2022، عن تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية باطلالة الكروس اوفر العصرية.

بيويك "إنفيستا" الرياضية

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية

 

وتأتي السيارة بيويك إنفيستا بمظهر خارجي انيق، حيث تقدم بمصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، و4 ابواب، إلى جانب الجزء الخاص بسعة التخزين حيث ظهرت السيارة باطلالة اقرب للكوبيه، بينما دعمت بقاعدة عجلات طولها 2.700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.638 مم. 

بيويك "إنفيستا" الرياضية

تعمل السيارة إنفيستا من بيويك بمحرك 1500 سي سي مدعوم بشاحن تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 181 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

تتمتع السيارة إنفيستا بمقصورة داخلية عصرية تضم العديد من اللمسات المميزة، بالاضافة إلى مقاعد انيقة، ورز تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مميز، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس متصلة باخرى لعرض البيانات قياس 10.3 بوصة.

بيويك "إنفيستا" الرياضية

وتعمل شاشة عرض الوسائط على عرض وسائل الترفيه وبرامج الملاحة، مع تقنية دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما تتمتع بمقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، أوتوماتيكي، ومرايات كهربائية التحكم، مع حساسات حركة.

يذكر أن أسعار السيارة الجديدة إنفيستا تبدأ من 22 ألف دولار.

بيويك شركة بيويك إنفيستا بيويك إنفيستا السيارة بيويك إنفيستا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

مفاجأة.. عمرو أديب: تراجع الأسعار في هذا التوقيت| شاهد

موضوعات متعلقة

بعد زيادتها 90 ألف جنيه.. اعرف سعر تويوتا C-HR 2023

بقوة 702 حصان.. BMW M4 بتعديلات خاطفة للانظار

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة EQT الكهربائية.. صور

سعر سيات تاراكو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

سعر سكودا سوبيرب موديل 2022 في مصر .. صور

زيادة 115 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ سيات أرونا 2022

للقادم من السعودية ..أكثر 5 سيارات اعتمادية يمكن شرائها

5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها في ديسمبر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تملأ قبره بالرضا والنور والسرور والأنس

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟.. اعرف التوقيت الصحيح قبل الفجر

أستراليا وكندا تفرضان عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ