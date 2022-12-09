الزراعة: تجديد اعتماد معمل الرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد صحة الحيوان

أعلنت وزارة الزراعة أنه تم اليوم الجمعة، تجديد الثقة واعتماد معامل المعمل المرجعى للرقابة على الانتاج الداجنى للعام السابع عشر على التوالى من المجلس الوطنى للإعتماد “إيجاك”.

وأشاد فريق الايجاك بالمعامل المؤهلة والإمكانيات المتاحة والباحثين المؤهلين لتنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل والتى ينتهجها المعهد لدعم ثقة العملاء بالمعامل وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية ومواكبة المستجدات الدولية، انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال وصولا لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى وحفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائى.



وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، إن المعمل المرجعى للرقابة على الانتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصر والشرق الأوسط، كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "OIE" لمرض انفلونزا الطيور ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن، والمعمل على استعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربين، والقرى الأكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



وأضاف "شاهين" أن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الانمائية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال ووصولا لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى حفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائي.