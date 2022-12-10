عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنان: أماكن غش الدواء غير معقمة ويجب الشراء فقط من الصيدليات المعتمدة

صدى البلد

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء، إن بعض المخازن لا أحد يعرف مصدر أدويتها، والمشكلة فى التخزين.


وأوضح عنان أن أماكن غش الدواء لا تكون معقمة، لافتا إلى أن معامل مصانع الأدوية تقيس المادة الفعالة الخام بالجرام.

أوضح  عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه كى نتأكد من مصدر الدواء ومن قنواته الرسمية، علينا الذهاب للصيدليات المعتمدة والموثوق فيها، وعدم شراءه أون لاين وليس من المخزن مباشرة، وأن تكون الكتابة ظاهرة على العلبة ووجود الباركود ورقم التشغيل وأن يكون غير مقلد ومتقن للصنع.

وأكد عنان أن الدواء يكون غير فعال بعد سوء تخزينه فى الشمس أو فى سيارات النقل، والأفضل أن أشترى دواء مصرح به من هيئة الدواء المصرية وعليه رقم التسجيل


واضاف عنان أن التتبع يأتى عن طريق الباركود لمعرفة خط سيرها ومكان التصنيع، مشيرا إلى أن الموزعين الرسميين داخل الدولة هما الأساس ولا يتم تداول أدوية إلا من خلال الأماكن المعتمدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

مفاجأة.. عمرو أديب: تراجع الأسعار في هذا التوقيت| شاهد

ترشيحاتنا

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تملأ قبره بالرضا والنور والسرور والأنس

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟.. اعرف التوقيت الصحيح قبل الفجر

أستراليا وكندا تفرضان عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ