عنان: أماكن غش الدواء غير معقمة ويجب الشراء فقط من الصيدليات المعتمدة

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء، إن بعض المخازن لا أحد يعرف مصدر أدويتها، والمشكلة فى التخزين.



وأوضح عنان أن أماكن غش الدواء لا تكون معقمة، لافتا إلى أن معامل مصانع الأدوية تقيس المادة الفعالة الخام بالجرام.



أوضح عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه كى نتأكد من مصدر الدواء ومن قنواته الرسمية، علينا الذهاب للصيدليات المعتمدة والموثوق فيها، وعدم شراءه أون لاين وليس من المخزن مباشرة، وأن تكون الكتابة ظاهرة على العلبة ووجود الباركود ورقم التشغيل وأن يكون غير مقلد ومتقن للصنع.

وأكد عنان أن الدواء يكون غير فعال بعد سوء تخزينه فى الشمس أو فى سيارات النقل، والأفضل أن أشترى دواء مصرح به من هيئة الدواء المصرية وعليه رقم التسجيل



واضاف عنان أن التتبع يأتى عن طريق الباركود لمعرفة خط سيرها ومكان التصنيع، مشيرا إلى أن الموزعين الرسميين داخل الدولة هما الأساس ولا يتم تداول أدوية إلا من خلال الأماكن المعتمدة.