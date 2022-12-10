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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق سيدات يد الأهلي يفوز على اتحاد الشرطة في الدوري

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق اتحاد ‏الشرطة بنتيجة 50-14، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري.‏

وقدم فريق سيدات يد الأهلي أداء قويا، واستحوذ على مجريات اللعب طوال المباراة، وتقدم ‏في الشوط الأول بنتيجة 26-5، قبل أن يواصل الأداء القوي في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة ‏بفوز الأهلي بنتيجة  50-14.

ودفع محمد عادل، المدير الفني لــ «سيدات يد الأهلي»، بأكثر من لاعبة على مدى المباراة، بعد ‏أن تألق الجميع في اللقاء الماضي أمام الشمس.‏

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية مع الشمس، 25-25، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

 

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