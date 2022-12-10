فريق سيدات يد الأهلي يفوز على اتحاد الشرطة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 50-14، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقدم فريق سيدات يد الأهلي أداء قويا، واستحوذ على مجريات اللعب طوال المباراة، وتقدم في الشوط الأول بنتيجة 26-5، قبل أن يواصل الأداء القوي في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 50-14.
ودفع محمد عادل، المدير الفني لــ «سيدات يد الأهلي»، بأكثر من لاعبة على مدى المباراة، بعد أن تألق الجميع في اللقاء الماضي أمام الشمس.
وكان فريق سيدات يد الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية مع الشمس، 25-25، ضمن منافسات بطولة الدوري.