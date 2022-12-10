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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخل فى غيبوبة.. شريف رمزي يكشف عن تطورات حالة شقيقه الصحية

شريف رمزي
شريف رمزي

كشف الفنان شريف رمزي عن تطورات حالته شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر . 

حيث قال شريف رمزي : شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، فى هذة الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شىء لفعله .

نشر الفنان شريف رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام  يشيد فيه بمسرحية “انستونا” التى تقوم ببطولتها الفنانة دنيا سمير غانم. 

وقال شريف رمزى: “من زمان ماشوفتش مسرحية حلوة ومتكاملة وممتعة زي مسرحية أنستونا، كل التحية لكل صناعها الموهوبين بجد استمتعنا وضحكنا من قلبنا ألف مبروك ليكم جميعًا مش عايز انسي حد، لأن بجد الكل عامل دوره بكل موهبة، واحتراف من أول التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج والألحان والأشعار والديكور والملابس والاستعراضات وكل حاجة.. ألف مبروك”.

وكان قد وجه الفنان شريف رمزي، رسالة مؤثرة لوالدته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “كل واحد بيشوف امه هي أهم وأحلى أم في الدنيا لكن بجد أمي هي أم استثنائية بكل المقاييس والكلام”. 

وتابع: “من يوم ما اتولدنا أنا وصلاح أخويا معتقدش أن في أم في الدنيا قدرت تعمل وتقف أو تحب ولادها بالشكل ده خصوصا في الأحداث والظروف اللي أحنا فيها”.

شريف رمزي سمير غانم البحر الأحمر دنيا سمير غانم الفنان شريف رمزي مسرحية “انستونا”

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