على متنها 364 سائحا.. ميناء بورسعيد يستقبل الرحلة الثانية للسفينة AEGEAN ODYSSEY

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية AEGEAN ODYSSEY فى ثانى رحلاتها،ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وعلى متنها 218 راكب،146 بحرى من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"،

ومن المقرر أن يغادر 148 راكب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة , سوف تغادر السفينة الميناء اليوم مستكملة رحلتها إلى ميناء الاسكندرية.

الجدير بالذكر أن السفينة بنيت في الأصل كعبارة وتم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1988 وأعيد بناؤها بشكل كبير مرة أخرى في عام 2010، كما تدار بواسطة شركةVOYAGES TO ANTIQUIYY تتضمن 8 طوابق تستوعب 380 راكب وقاعة محاضرات و مناطق جديدة لتناول الطعام.

هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة وتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس إلى شهر ديسمبر من ذات العام .

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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