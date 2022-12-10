وفاة صحفي أمريكي شهير داخل ملعب لوسيل خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.. تفاصيل

توفي الصحفي الأمريكي الشهير جرانت وال، أثناء تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا على ملعب لوسيل في دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال خالد النعمة، متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر، إن "الصحفي ابن الـ48 عامًا شعر بالعياء في منصة الصحفيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف إلى مستشفى حمد العام".

وأرسل إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعازي مجتمع كرة القدم إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل السبت.

وحسب تقارير صحفية أمريكية، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح، يبدو أنه أصيب بنوبة قلبية.

كان وال قد كشف في الأيام السابقة إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و"قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية".

وأضاف: "3 أسابيع من النوم القليل والكثير من التوتر والعمل يمكن أن يكون لهم هذا التأثير عليك.. بدأت أشعر أن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط والانزعاج".