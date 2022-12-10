محافظ القاهرة : 37 مركز لإصدار تراخيص المحلات بالعاصمة

عقدت محافظة القاهرة صباح اليوم حلقة نقاشية موسعة للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بكيفية تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال .



وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الذى سيبدأ غدًا الأحد بكافة محافظات الجمهورية .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة إنتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة ، ولتقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحلياتLgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.



شارك فى الحلقة النقاشية م. حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة ، واللواء إبرهيم عوض السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد الحجاوى مدير مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط ، ومشرفى عام مراكز إصدار رخص المحال العامة بالمحافظة ، ورؤساء الأحياء ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات .



وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسر

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