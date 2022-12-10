ضبط 70 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، من ضبط 70 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، وذلك بماكينة طحين بناحية جروان مركز الباجور.

وتبين أنه يتم تجميع الدقيق وإعادة تعبئته مرة أخري بشكائر خاصة بالدقيق الفاخر استخراج 72% لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بمطحن سرس الليان لحين صدور قرار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة رقم 20855 جنح الباجور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واكد وكيل وزارة التموين أنه تم اليوم "السبت" شن عدة حملات تموينية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن تحرير 192 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 76 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و116 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها، محضر جنح مركز قويسنا ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية المنطقة الصناعية لحيازته كمية قدرها 16 طنا من مستلزمات إنتاج الذرة الصفراء ، ونخالة خشنة مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الحبوب والأعلاف لحيازته كمية قدرها 4 أطنان فول مدشوش مجهول المصدر .