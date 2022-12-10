قارئ يستغيث بـ صدى البلد البحث عن ابنه المتغيب منذ 9 سنوات

أرسل القارئ حسين علاء يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب من عام 2006.

وقال في استغاثته لسه بندور علي حسين علاء حسين شحاته هو متغيب من يوم 12 يوليو 2006 وكان عمره وقتها 12 سنه وهو دلوقتي عمره 21 سنة.

وأضاف، حسين في اجازة الصيف كان بيروح من منزله في شارع ترعة الساحل بجوار مسجد الرضوان بقرية سمنود بمحافظة الغربية لورشة اخشاب خاصة بزوج خالته على بعد 900 متر يتعلم ويشغل وقته و في اليوم ده خرج يروح الشغل ولكنه ماوصلش الورشة و لا رجع البيت و لا ظهر من يومها، الأم اكتشفت غيابه الساعه 2 ظهرا لما مارجعش يتغدي و صاحب الورشة فاكر انه غايب عادي لانه بطبيعة الحال مش ملتزم يروح كل يوم.

حسين مالوش أثر بقاله أكتر من تسع سنين و محدش عارف ايه اللي حصله. يا ريت لو حد عنده اي معلومه يتواصل علي رقم 01288518090.