رئيس حزب الوفد يكرم ذوي الهمم

كرّم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أعضاء الحزب من ذوي الهمم، تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمي لذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور النائبة الوفدية أمل رمزي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ، وعيد هيكل وأشرف علي الدين ومحمد الأتربي وجمال بلال أعضاء الهيئة العليا.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن لجنة ذوي الهمم نجمة مضيئة نعتز ونفتخر بها كثيرا في بيت الأمة، وقلوبنا معهم، فهم أصحاب همم في الرياضات والمجالات المختلفة، معربًا عن سعادته بجهودهم المستمرة.

وقال محمد إسماعيل نائب رئيس اللجنة إن هذا التكريم لكل عضو في اللجنة، لافتا إلى أنه منذ عام ٢٠١٤ وجميع أعضاء اللجنة تعمل على الأرض، وتم المشاركة في إعداد قانون ذوي الهمم، وكان هناك إضافة قوية من لجنة ذوي الهمم في هذا الشأن.

وتابع: "أريد أن أوجه الشكر لرئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة والدكتور سيد البدوي رئيس الوفد الأسبق مؤسس لجنة ذوي الهمم بالحزب وكل من قدم الدعم للجنة من قيادات وأعضاء الحزب".

وقال محمد الشافعي عضو اللجنة إن محمد إسماعيل يستحق أن يكون رئيسا للجنة ذوي الهمم بحزب الوفد على المجهود الذي يقوم به .

ووجه الشافعي الدعوة لرئيس الوفد وقيادات بيت الأمة لحضور افتتاح مقر الحزب الجديد، قائلاً: "نريد أن تقوم بالعمل من أجل مصلحة الوفد، ونضع الأحاديث جانبا، ونستمر في العمل من أجل مصلحة الوطن والوفد" .

وأسماء المكرمين هم : محمد إسماعيل، ومحمود حسان محمد، ومصطفي عبدالهادي، ومصطفي محمد أحمد، ومحمد مصطفي، وأنور مراد تمام، وحسام صالح عبدالفتاح، إيهاب عطا الله، وجيهان فارس، ومحمد مصطفي أحمد، ومحمد عبدالحميد، ورندا لطفي، وعلاء إبراهيم، وفادي عادل، وهشام صالح.