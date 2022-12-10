بالجلباب الصعيدي.. أحمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله الجديد

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر العوضي في الصورة، وهو يقف وسط الأراضي الزراعية ويرتدي جلبابا صعيديا، وعلق على الصورة قائلا: "الكوماندا جابر أبو شديد، ابن سوهاج والخزندارية، حق الرجال مبيباتش، ضرب نار".



يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قدما في موسم رمضان قبل الماضي مسلسل بعنوان "اللي مالوش كبير" وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كلا من: دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، خالد الصاوي، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، أحمد الرافعي، وهو من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.