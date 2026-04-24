لبنان يرحب بتمديد وقف إطلاق النار 3 أسابيع وسط مساعٍ دولية لاحتواء التصعيد

رحّبت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، دوروثي شيا، بقرار تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.



وقالت شيا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، إن لبنان ينظر بإيجابية إلى هذا التمديد، معتبرةً أنه “فرصة مهمة لخفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع”، مؤكدة دعم بلادها لأي مبادرات دولية تسهم في تثبيت وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، على خلفية تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أثار مخاوف دولية من توسع رقعة النزاع.

و كثّفت أطراف دولية، من بينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، جهودها خلال الفترة الأخيرة للدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تدهور الأوضاع الأمنية.