لبنان..هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر تضرب عانا في البقاع الغربي بدون أضرار

سجّل المركز الوطني للجيوفيزياء اللبناني هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 2.3 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة عانا في البقاع الغربي شرقي لبنان، وذلك في وقت متأخر من ليل الخميس.



وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن الهزة وقعت عند الساعة 23:51 بالتوقيت المحلي يوم 23 أبريل 2026، وقد تم تحديد مركزها في بلدة عانا، دون ورود تقارير عن أضرار مادية أو بشرية.



وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة نشاط زلزالي شهدتها المنطقة خلال الساعات نفسها، حيث سُجلت عدة هزات متتالية تراوحت قوتها بين نحو 2.2 و3.7 درجات على مقياس ريختر، وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية محلية.



ويرى خبراء جيولوجيون أن هذا النوع من الهزات يُعدّ ضعيفًا إلى خفيف، وغالبًا ما يندرج ضمن النشاط الطبيعي للفوالق الجيولوجية في لبنان، ولا يستدعي القلق أو اتخاذ إجراءات استثنائية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على زلازل قوية وشيكة.



يُذكر أن لبنان يقع على مجموعة من الفوالق النشطة، أبرزها فالق اليمونة، ما يجعله عرضة لهزات أرضية متكررة، معظمها منخفض الشدة ولا يسبب أضرارًا تُذكر.