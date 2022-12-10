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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس المجتمعات العمرانية: طرح 20 ألف وحدة سكنية أوائل الأسبوع المقبل

طرح أراضي
طرح أراضي

 قال المهندس حاتم حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، إن وزارة الإسكان طرحت 19866 قطعة أرض فى مختلف المدن ، وهى أراضى الأكثر تميزا والمتميز والمتوسط .

 

 وتم فتح الموقع يوم 4 ديمسبر لمن سدد جدية الحجز ولم يسحبها.

ينطبق على كل المدن الجديدة | بشرى من المجتمعات العمرانية للمستثمرين

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح 20 ألف وحدة سكنية أوائل الأسبوع المقبل

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، خلال تصريحات صحفية له، أنه من يوم 15 يناير المقبل سيتم فتح الموقع لحجز الأراضى للمتقدمين الجدد الذين لم يدفعون جدية حجز.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية أن مصر ستكون أفضل خلال الفترة القمبلة، متابعا: نعيش حاليا الجمهورية الجديدة، ونشهد تطور فى مختلف المجالات ونشهد مدن جديدة وذكية يتم بناؤها فى مختلف المحافظات، كاشفا أنه سيتم طرح حوالى 20 ألف وحدة سكنية أوائل الأسبوع المقبل  بمختلف ربوع الوطن بينهم 5 آلاف وحدة سكن مصر وجنة فى مدينة المنصورة الجديدة .

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