ينطبق على كل المدن الجديدة | بشرى من المجتمعات العمرانية للمستثمرين

قال المهندس حاتم حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، إن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمستثمرين منها مد مهلة 6 أشهر لجميع شركات الاستثمار العقارى فى مصر تعويض عن أزمة الرحب الروسية الأوكرانية التى أثرت على ارتفاع الأسعار.



وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أنه سيتم الإعلان عن تيسيرات فى السداد لأى مستثمر أو فرد لديه وحدة أو يمتلك أرض سكنية وعليه مبالغ مستحقة أو تأخر في الأقساط وهذا سينطبق على جميع المدن الجديدة وكل الوحدات السكنية.



وبشأن سحب أراض من مستثمرين قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية،: سيتم سحب الأرض من المستثمر إذا لم يثبت جدية في التفنيذ.