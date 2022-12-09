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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة المجتمعات العمرانية: طرح 20 ألف وحدة سكنية أوائل الأسبوع المقبل

المهندس حاتم حسين
المهندس حاتم حسين

قال المهندس حاتم حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، إن وزارة الإسكان طرحت 19866 قطعة أرض فى مختلف المدن ، وهى أراضى الأكثر تميزا والمتميز والمتوسط ، وتم فتح الموقع يوم 4 ديمسبر لمن سدد جدية الحجز ولم يسحبها.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، خلال حواره مع  الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أنه من يوم 15 يناير المقبل سيتم فتح الموقع لحجز الأراضى للمتقدمين الجدد الذين لم يدفعون جدية حجز.


وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية أن مصر ستكون أفضل خلال الفترة المقبلة، متابعا: نعيش حاليا الجمهورية الجديدة، ونشهد تطور فى مختلف المجالات ونشهد مدن جديدة وذكية يتم بنائها فى مختلف المحافظات، كاشفا أنه سيتم طرح حوالى 20 ألف وحدة سكنية أوائل الأسبوع المقبل  بمختلف ربوع الوطن بينهم 5 آلاف وحدة سكن مصر وجنة فى مدينة المنصورة الجديدة .

 

مدينة المنصورة الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان هنا الجمهورية الجديدة

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