تجديد حبس المتهم بضرب طالب عين شمس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس مدمن مخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على طالب واحتجازه، بسبب اعتقاده بقيامه بأعمال سحر له.

وكانت قد قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس مدمن مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على طالب واحتجازه، بسبب اعتقاده بقيامه بأعمال سحر له.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بالقاهرة مدمن مخدرات لتعديه بالضرب على طالب واحتجازه، بسبب اعتقاده بقيامه بأعمال سحر له ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

على الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعة الانتقال للشقة محل البلاغ، حيث تم ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية وبصحبته طالب مقيم بدائرة القسم مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وعثر بداخل الشقة على سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - إسطوانة غاز.

واعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثاً إصابته، وتهديده بالقتل ، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له .

بإجراء التحريات تبين أن المتهم من مدمني "مخدر الآيس" ويعانى من حالة هياج.

بسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.