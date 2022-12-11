رئيس الحكومة العراقية: نتعهد بعلاج الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وقوات الأمن

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، إن الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وأفراد القوات الأمنية، هو ضرر للعراق، والدولة العراقية تعي مقدار هذا الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه.

وذكر مكتب السوداني، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، عددا من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، واستمع من الجرحى وذويهم إلى معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال ملفات علاجهم.

ووجه السوداني، بمتابعتها والإيعاز إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة، فضلا عن إكمال بقية معاملات الجرحى، مشددا في الوقت نفسه على أهمية استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية.